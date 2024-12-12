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Суд визнав винним громадянина Молдови у сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаних через держкордон України

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Іноземець сприяв переміщенню чоловіків призовного віку через держкордон до Молдови поза пунктами пропуску на Вінниччині. Він володів інформацією про місця і порядок несення служби прикордонниками обох країн.

За таку "послугу" фігурант мав отримати 1000 доларів.

У вересні 2023 року чоловік планував провести п’ятьох військовозобов’язаних на надувних човнах річкою Дністер на території Могилів-Подільського району.

Учасників оборудки викрили українські прикордонники, а організатора затримали.

Наразі суд призначив фігуранту покарання у 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті переправник, який вийшов під заставу, намагався втекти через Тису до Румунії.