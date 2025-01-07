На Закарпатті мікроавтобус врізався в дерево та перекинувся: є постраждалі
ДТП сталася 6 січня близько 12:00 в межах села Бороняво Хустського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Пасажирський мікроавтобус Renault Trafic з'їхав із дороги в кювет, де врізався в дерево і перекинувся на дах.
За допомогою спецобладнання рятувальники витягли мікроавтобус із кювета та прибрали його уламки з дороги.
На момент аварії в салоні перебували 8 пасажирів, зокрема й 14-річна дитина. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Після обстеження двоє дорослих, 61-річна жінка та 53-річний чоловік, залишилися у травматологічному відділенні. Інших відпустили додому.
Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вранці 6 січня на Закарпатті авто злетіло в річку. Загинула жінка, її тіло віднесло по течії.
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