На Закарпатті мікроавтобус врізався в дерево та перекинувся: є постраждалі

фото: ДСНС

ДТП сталася 6 січня близько 12:00 в межах села Бороняво Хустського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Пасажирський мікроавтобус Renault Trafic з'їхав із дороги в кювет, де врізався в дерево і перекинувся на дах.

За допомогою спецобладнання рятувальники витягли мікроавтобус із кювета та прибрали його уламки з дороги.

На момент аварії в салоні перебували 8 пасажирів, зокрема й 14-річна дитина. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Після обстеження двоє дорослих, 61-річна жінка та 53-річний чоловік, залишилися у травматологічному відділенні. Інших відпустили додому.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 6 січня на Закарпатті авто злетіло в річку. Загинула жінка, її тіло віднесло по течії.