На Закарпатье микроавтобус врезался в дерево и перевернулся: есть пострадавшие

фото: ГСЧС

ДТП произошло 6 января около 12:00 в пределах села Бороняво Хустского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Пассажирский микроавтобус Renault Trafic съехал с дороги в кювет, где врезался в дерево и перевернулся на крышу.

С помощью спецоборудования спасатели вытащили микроавтобус из кювета и убрали его обломки с дороги.

На момент аварии в салоне находились 8 пассажиров, в том числе 14-летний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу. После обследования двое взрослых, 61-летняя женщина и 53-летний мужчина, остались в травматологическом отделении. Остальных отпустили домой.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 6 января на Закарпатье авто вылетело в реку. Погибла женщина, ее тело унесло по течению.