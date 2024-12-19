Помітили за допомогою дрона: біля кордону з Румунією спіймали трьох чоловіків

фото: ДПСУ

Прикордонники під час патрулювання держкордону виявили доріжки слідів, що вели в бік сусідньої Румунії

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Охоронці кордону за допомогою дрона швидко побачили трьох чоловіків та вирахували відстань до них. За кілька хвилин порушників затримали.

Затримані – мешканці Чернігівської та Кіровоградської областей, які збирались незаконно перетнути кордон за допомогою онлайн-карти.

Відносно порушників склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон.