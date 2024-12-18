У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло киянина
Вчора, 17 грудня, румунські прикордонники поінформували військовослужбовців відділу "Тячів" Мукачівського загону, що виявили в Тисі тіло потопельника
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Потопельником виявився 39-річний громадянин України з Київщини", – йдеться в повідомленні.
Тіло загиблого перебувало у річці приблизно за пять метрів від румунського берега, між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія).
У ДПСУ припустили, що киянин, скориставшись нелегальним і небезпечним маршрутом перетину держкордону, став жертвою переправників.
Зазначається, що цього місяця з Тиси дістали вже другого потопельника.
Нагадаємо, наприкінці листопада в Тисі виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Раніше в Тисі на кордоні з Угорщиною потонув 23-річний хлопець.