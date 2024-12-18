У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло киянина

фото: ДПСУ

Вчора, 17 грудня, румунські прикордонники поінформували військовослужбовців відділу "Тячів" Мукачівського загону, що виявили в Тисі тіло потопельника

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Потопельником виявився 39-річний громадянин України з Київщини", – йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого перебувало у річці приблизно за пять метрів від румунського берега, між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія).

У ДПСУ припустили, що киянин, скориставшись нелегальним і небезпечним маршрутом перетину держкордону, став жертвою переправників.

Зазначається, що цього місяця з Тиси дістали вже другого потопельника.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Тисі виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Раніше в Тисі на кордоні з Угорщиною потонув 23-річний хлопець.