На Закарпатье пьяный водитель насмерть сбил мужчину

фото: полиция

Полиция Закарпатской области задержала водителя, который в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Авария произошла 17 декабря около 17 часов в городе Чоп. Водитель автомобиля "Chery" совершил наезд на пешехода.

Правоохранители выяснили, что за рулем находился 35-летний местный житель.

В крови водителя обнаружили 1 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает допустимую норму. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Утром, 18 декабря на Волыни произошла дорожная авария - микроавтобус, в котором находились шесть человек, слетел в кювет.