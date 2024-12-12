фото: полиция

В Закарпатской области 32-летний водитель в состоянии опьянения наехал на 7-летнюю девочку, ребенка с травмами госпитализировали

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области, передает RegioNews.

Авария произошла вечером 11 декабря в селе Немецкая Мокрая Тячевского района.

По данным полиции, 32-летний житель села Русская Мокрая выехал на обочину дороги и совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая вместе со своей бабушкой двигалась в попутном с автомобилем направлении.

Ребенок в результате ДТП получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Также в полиции отмечают, что водитель был пьян - в его крови обнаружили 2,04 промилле алкоголя. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Правоохранители открыли уголовное производство, водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, вечером 10 декабря в Ровенской области бус протаранил автобус. Пострадала женщина и три ребенка.