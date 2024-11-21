фото: ДСНС

Інцидент стався вдень 20 листопада на території одного з підприємств у Перечині

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Двоє працівників втратили свідомість під час очищення цистерни. Це помітили їхні колеги та одразу ж зателефонували за номером 101. Рятувальники дорогою на місце викликали на "швидку".

Бійці ДСНС спустились всередину цистерни у засобах індивідуального захисту та дістали чоловіків назовні. Далі працівників госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, вдень 9 листопада у Києві під час ремонтних робіт обвалилась стіна. Робітника витягували рятувальники.