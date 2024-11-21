На Закарпатті двоє чоловіків ледь не загинули під час очищення цистерни
Інцидент стався вдень 20 листопада на території одного з підприємств у Перечині
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Двоє працівників втратили свідомість під час очищення цистерни. Це помітили їхні колеги та одразу ж зателефонували за номером 101. Рятувальники дорогою на місце викликали на "швидку".
Бійці ДСНС спустились всередину цистерни у засобах індивідуального захисту та дістали чоловіків назовні. Далі працівників госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, вдень 9 листопада у Києві під час ремонтних робіт обвалилась стіна. Робітника витягували рятувальники.
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