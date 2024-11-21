На Закарпатье двое мужчин едва не погибли во время очищения цистерны
Инцидент произошел днем 20 ноября на территории одного из предприятий в Перечине
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Двое работников потеряли сознание при очистке цистерны. Это заметили их коллеги и сразу же позвонили по телефону 101. Спасатели по дороге на место вызвали на "скорую".
Бойцы ГСЧС спустились внутрь цистерны в средствах индивидуальной защиты и достали мужчин наружу. Далее работников госпитализировали в больницу.
Напомним, днем 9 ноября в Киеве во время ремонтных работ обрушилась стена. Рабочего вытаскивали спасатели.
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