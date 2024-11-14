У Карпатах з'явився реабілітаційний центр для оленів

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У Національному природному парку "Синевир" було відкрито Реабілітаційний центр для парнокопитних тварин

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, передає RegioNews.

У відомстві пояснили, що реабілітаційний центр створений, аби допомогти тваринам, які постраждали від браконьєрства, травм або втратили можливість самостійно виживати в дикій природі.

"Тут їм надається необхідний догляд і реабілітація з метою повернення до існування у природному середовищі”, – розповів заступник міністра Сергій Власенко.

Також на території нацпарку відкрито нову будівлю Вільшанського природоохоронного науково-дослідного відділення.

Це сучасний центр для моніторингу природних екосистем парку "Синевир", який досліджує флору та фауну Карпат, вплив кліматичних змін і антропогенних факторів.

Нагадаємо, на Львівщині, на території Зубрицького лісництва виявили туші червонокнижних зубрів. Тварин убили браконьєри. Правоохоронці розшукують зловмисників.