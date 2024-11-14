В Карпатах появился реабилитационный центр для оленей

фото: t.me/mindovkillia

В Национальном природном парке "Синевир" был открыт Реабилитационный центр для парнокопытных животных

Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает RegioNews.

В ведомстве пояснили, что реабилитационный центр создан, чтобы помочь животным, пострадавшим от браконьерства, травмам или потерявшим возможность самостоятельно выживать в дикой природе.

"Здесь им предоставляется необходимый уход и реабилитация с целью возвращения к существованию в природной среде", – рассказал замминистра Сергей Власенко.

Также на территории нацпарка открыто новое здание Ольшанского природоохранного научно-исследовательского отделения.

Это современный центр для мониторинга природных экосистем парка "Синевир", исследующий флору и фауну Карпат, влияние климатических изменений и антропогенных факторов.

Напомним, во Львовской области, на территории Зубрицкого лесничества обнаружили туши краснокнижных зубров. Животных убили браконьеры. Правоохранители разыскивают злоумышленников.