фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель внедорожника Nissan Patrol, в котором находились четыре пассажира, двигался по грунтовой дороге в лесном массиве. Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет, а после – перевернулся в обрыв.

В результате 53-летний пассажир авто погиб на месте, другой 55-летний пассажир скончался по дороге в больницу.

В больницу госпитализировали еще одну пассажирку и 34-летнего водителя. Четвертая пассажирка авто от госпитализации отказалась.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 10 ноября на Киевщине легковушка влетела в дерево. Водитель погиб, травмированного пассажира госпитализировали.