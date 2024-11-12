На Закарпатье ночью внедорожник перевернулся в обрыв: двое погибших, есть пострадавшие
ДТП произошло ночью 12 ноября в селе Великая Уголька Тячевского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель внедорожника Nissan Patrol, в котором находились четыре пассажира, двигался по грунтовой дороге в лесном массиве. Мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет, а после – перевернулся в обрыв.
В результате 53-летний пассажир авто погиб на месте, другой 55-летний пассажир скончался по дороге в больницу.
В больницу госпитализировали еще одну пассажирку и 34-летнего водителя. Четвертая пассажирка авто от госпитализации отказалась.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, днем 10 ноября на Киевщине легковушка влетела в дерево. Водитель погиб, травмированного пассажира госпитализировали.