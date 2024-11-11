На Закарпатье мужчина в костюме Дедпула и с мачете подрался с полицейскими

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Суд в Закарпатье признал виновным 30-летнего жителя Тячева в сопротивлении полицейским и оштрафовал на 17 тыс. грн

Соответствующий приговор вынес Тячевский районный суд, передает RegioNews.

Как отмечается в материалах дела, обвиняемый в маске героя комиксов Дедпула и с ножом-мачете устроил драку с правоохранителями возле отделения банка.

Инцидент произошел 21 августа этого года. Около 18 часов двое находившихся на дежурстве в Тячеве полицейских приехали в отделение одного из банков, поскольку там сработала сигнализация. К полицейским в этот момент приехал на велосипеде пьяный обвиняемый. На нем была надета маска Дедпула, а за спиной у мужчины был нож-мачете.

Полицейские попросили мужчину снять маску и положить на землю нож, однако он не реагировал и вызывающе вел себя. Так что правоохранители решили задержать мужчину. Во время задержания он вырывался. Он ударил ногой по лицу одного из полицейских, а другого – ножом-мачете по руке. Полицейским в результате удалось задержать хулигана.

В суде мужчина раскаялся и заключил соглашение о признании вины. Судья признал его виновным в сопротивлении сотрудникам полиции и оштрафовал на 17 тыс. грн.

Напомним, ранее в Киевской области полицейский застрелил парня, который напал на него с топором.