На Закарпатті жінка-водій на Mercedes збила двох дітей на електросамокаті

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ДТП із постраждалими сталася вчора, 20 червня, у місті Виноградів Берегівського району. Потерпілих хлопців 15 та 11 років ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Закарпатській області.

За матеріалами слідства, автомобіль Mercedes під час проїзду перехрестя збив дітей на електросамокаті, які рухалися по головній дорозі. Машиною керувала 40-річна мешканка села Затисівка Берегівського району.

Внаслідок ДТП 15-річний водій та 11-річний пасажир електросамоката отримали тілесні ушкодження. Обидвох неповнолітніх постраждалих ушпиталили до лікарні.

"Водійку авто поліцейські освідували – за кермом вона перебувала тверезою. Транспортні засоби було вилучено та поміщено на спецмайданчик місцевого відділення поліції", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одеському районі на залізничній станції "Одеса-Східна" 13-річний хлопчик заліз на вантажний вагон. Дитина отримала ураження струмом, її ушпиталили до лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Львові легковик влетів у припарковану вантажівку. Внаслідок ДТП пасажир Jeep Patriot отримав травми та був госпіталізований.