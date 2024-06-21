У Бучі чоловік підірвав гранату в авто — вимагав відвезти його до кордону

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У Бучі Київської області чоловік підірвав гранату в автомобілі після того, як водій відмовився відвезти його до кордону

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київської області близько 10:50 надійшло повідомлення від жительки міста про те, що біля її двору стався вибух у автомобілі.

Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля "КІА" у машину сів невідомий чоловік та погрожуючи гранатою вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою.

Водій встиг вийти з авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав, повідомили в поліції.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.

Нагадаємо, у Сквирській громаді на Київщині чоловік кинув гранату на вулиці, постраждав він сам та місцева жителька.