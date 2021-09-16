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16 сентября 2021, 11:59 521

На Закарпатье обнаружили схрон с боеприпасами

16 сентября 2021, 11:59 521
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Фото из открытых источников
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В Закарпатской облатси сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с боеприпасами

Об этом информирует RegioNews, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Тайник был оборудован в заброшенном здании в одном из сел Береговского района. Полиция задержала злоумышленника, который устроил схрон.

"Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия". - сообщили в СБУ.

По информации силовиков, из тайника было изъято:

  • почти 2 кг тротила;
  • 400 г пластида;
  • 10 средств для инициирования взрыва;
  • 3 реактивные противотанковые гранаты;
  • 4 выстрела к гранатометам ВОГ-25;
  • 39 гранат РГД-5 и Ф-1.

Напомним, на днях на Ровенщине нашли арсенал оружия вблизи границы с Беларусью.

Также недавно в центре Львова полиция обнаружила в квартире жителя склад оружия.

СБУ Украина оружие Закарпатье

 
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