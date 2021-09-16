На Закарпатье обнаружили схрон с боеприпасами
В Закарпатской облатси сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с боеприпасами
Об этом информирует RegioNews, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Тайник был оборудован в заброшенном здании в одном из сел Береговского района. Полиция задержала злоумышленника, который устроил схрон.
"Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия". - сообщили в СБУ.
По информации силовиков, из тайника было изъято:
- почти 2 кг тротила;
- 400 г пластида;
- 10 средств для инициирования взрыва;
- 3 реактивные противотанковые гранаты;
- 4 выстрела к гранатометам ВОГ-25;
- 39 гранат РГД-5 и Ф-1.
Напомним, на днях на Ровенщине нашли арсенал оружия вблизи границы с Беларусью.
Также недавно в центре Львова полиция обнаружила в квартире жителя склад оружия.
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