На Закарпатье обнаружили схрон с боеприпасами

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В Закарпатской облатси сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с боеприпасами

Об этом информирует RegioNews, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Тайник был оборудован в заброшенном здании в одном из сел Береговского района. Полиция задержала злоумышленника, который устроил схрон.

"Установлено, что задержанный является одним из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия". - сообщили в СБУ.

По информации силовиков, из тайника было изъято:

почти 2 кг тротила;

400 г пластида;

10 средств для инициирования взрыва;

3 реактивные противотанковые гранаты;

4 выстрела к гранатометам ВОГ-25;

39 гранат РГД-5 и Ф-1.

Напомним, на днях на Ровенщине нашли арсенал оружия вблизи границы с Беларусью.

Также недавно в центре Львова полиция обнаружила в квартире жителя склад оружия.