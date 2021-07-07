На Закарпатті розтрощили величезну скелю заради будівництва дороги

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Закарпатської облдержадміністрації.

Зокрема, у селищі Костилівка Рахівського району підрядник завершив роботи з часткового розбору скелі на ділянці дороги Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів. Тут проїжджу частину приводили до належного габариту – 8 м завширшки.

Ця дорога входить до проєкту відновлення найдовшого маршруту Закарпаття.

Згідно з даними Служби автомобільних доріг у Закарпатській області складні інженерні роботи тривали два місяці. Доводилося перекривати рух, аби забезпечити безпеку водіїв.

"На цій ділянці дорога була завузька, її ширина складала всього 6,5 м, скеля небезпечно нависала над нею, а з іншого боку – залізнична колія. Тому іншого варіанту, окрім як лупати скалу, у підрядника не було. Тверду скелясту породу розбивали відбійними молотками, уламки збирали з дороги і тільки тоді відкривали автошлях для проїзду", – прокоментував заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Тепер дорожні служби розпочнуть у цьому місці будівництво нової дороги.

Нагадаємо, на столицю Закарпаття обрушилася потужна злива, яка перетворила вулиці на річки.