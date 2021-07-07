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07 июля 2021, 15:02 175

На Закарпатье разбили огромную скалу ради строительства дороги

07 июля 2021, 15:02 175
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Фото drymba.com
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В Раховском районе ради строительства дороги разобрали часть большой скалы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Закарпатской облгосадминистрации.

В частности, в поселке Костыливка Раховского района подрядчик завершил работы по частичному разбору скалы на участке дороги Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов. Здесь проезжую часть приводили к надлежащим габаритам - 8 м в ширину.

Эта дорога входит в проект восстановления самого длинного маршрута Закарпатья.

Согласно данным Службы автомобильных дорог в Закарпатской области, сложные инженерные работы продолжались два месяца. Приходилось перекрывать движение, чтобы обеспечить безопасность водителей.

"На этом участке дорога была слишком узкая, ее ширина составляла всего 6,5 м, скала опасно нависала над ней, а с другой стороны - железнодорожный путь. Поэтому другого варианта, кроме как долбить скалу, у подрядчика не было. Твердую скалистую породу разбивали отбойными молотками, обломки собирали с дороги и только тогда открывали автодорогу для проезда ", - прокомментировал заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.

Теперь дорожные службы начнут в этом месте строительство новой дороги.

Напомним, на столицу Закарпатья обрушился мощный ливень, который превратил улицы в реки.

Закарпатье дороги строительство

 
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