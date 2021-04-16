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16 квітня 2021, 12:57 2697

У Києві маршрутка на смерть збила жінку

16 квітня 2021, 12:57 2697
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Жінка переходила дорогу у недозволеному місці
Жінка переходила дорогу у недозволеному місці
Фото з відкритих джерел
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Вранці в п'ятницю, 16 квітня, на вулиці Ревуцький в Дарницькому районі Києва маршрутка на смерть збила жінку-пішохода.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Київ Оперативний".

Інцидент стався в той момент, коли жінка намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці. Від отриманих травм пішохід померла на місці ДТП.

Зараз на Ревуцькій працюють правоохоронці. Вони з'ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, вчора у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.

Україна Київ ДТП аварія аварія

 
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