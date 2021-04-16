У Києві маршрутка на смерть збила жінку
Жінка переходила дорогу у недозволеному місці
Жінка переходила дорогу у недозволеному місці
Вранці в п'ятницю, 16 квітня, на вулиці Ревуцький в Дарницькому районі Києва маршрутка на смерть збила жінку-пішохода.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Київ Оперативний".
Інцидент стався в той момент, коли жінка намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці. Від отриманих травм пішохід померла на місці ДТП.
Зараз на Ревуцькій працюють правоохоронці. Вони з'ясовують усі обставини аварії.
Нагадаємо, вчора у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.
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