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11 мая 2021, 18:36 7

На Закарпатье мужчина посреди улицы стрелял в сторону людей

11 мая 2021, 18:36 7
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Среди тех, в кого стрелял злоумышленник, были и дети
Среди тех, в кого стрелял злоумышленник, были и дети
Фото: Нацполиция
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В Закарпатской области мужчина на микроавтобусе открыл огонь по людям, среди которых были и дети, а затем скрылся с места происшествия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию области.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник, 10 мая, около 22:00 в селе Собатын Хустского района Закарпатской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Меньше чем через час злоумышленника задержали в селе Сильце. Им оказался 31-летний местный житель. На месте происшествия следователи изъяли отстрелянные гильзы. Также в его машине были пистолет и патроны.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - то есть хулиганство, совершенное с применением оружия. Машину изъяли и отправили на штрафплощадку местной полиции.

Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на днях на Львовщине нетрезвый водитель отстреливался из ружья от полиции.

Также сообщалось, что в Харькове мужчина открыл стрельбу из-за ссоры в очереди в буфет.

Украина стрельба полиция Закарпатье дети

 
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