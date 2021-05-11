На Закарпатье мужчина посреди улицы стрелял в сторону людей

Среди тех, в кого стрелял злоумышленник, были и дети

Среди тех, в кого стрелял злоумышленник, были и дети

Фото: Нацполиция

В Закарпатской области мужчина на микроавтобусе открыл огонь по людям, среди которых были и дети, а затем скрылся с места происшествия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию области.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник, 10 мая, около 22:00 в селе Собатын Хустского района Закарпатской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Меньше чем через час злоумышленника задержали в селе Сильце. Им оказался 31-летний местный житель. На месте происшествия следователи изъяли отстрелянные гильзы. Также в его машине были пистолет и патроны.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - то есть хулиганство, совершенное с применением оружия. Машину изъяли и отправили на штрафплощадку местной полиции.

Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на днях на Львовщине нетрезвый водитель отстреливался из ружья от полиции.

Также сообщалось, что в Харькове мужчина открыл стрельбу из-за ссоры в очереди в буфет.