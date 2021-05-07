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07 травня 2021, 11:10 326

На Львівщині нетверезий водій відстрілювався з рушниці від поліції

07 травня 2021, 11:10 326
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Його намагалися зупинити за порушення правил дорожнього руху, однак чоловік почав тікати і стріляти в поліцейських
Його намагалися зупинити за порушення правил дорожнього руху, однак чоловік почав тікати і стріляти в поліцейських
Фото: lviv.gp.gov.ua
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Мешканцю Яворівського району Львівської області загрожує довічне ув'язнення за стрілянину із рушниці по працівниках правоохоронних органів.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, у березні 2021 року 30-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння порушив правила дорожнього руху, не реагував на вимогу патрульних зупинитися, і почав тікати.

Згодом чоловік зупинив авто і продовжив втечу пішки через поле, прихопивши з собою мисливську рушницю, з якої у подальшому почав стріляти по правоохоронцях. На щастя, влучити не зміг, відтак невдовзі поліцейські його затримали”, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у зловмисника вилучили кастет та понад 1,7 кг бурштину, вартість якого оцінюється понад 17 тис грн, і походження якого він не зміг підтвердити відповідними документами.

Працівники прокуратури скерували до суду обвинувачення, чоловікові інкримінують незаконне придбання, зберігання та перевезення бурштину, носіння та зберіганні кастету без передбаченого законом дозволу та замах на вбивство правоохоронців під час виконання ними службових обов’язків.

Йому загрожує покарання від 9 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі Києва поліція влаштувала погоню зі стріляниною за кур'єром.

Також повідомлялось, що у центрі Одеси "замінували" будинок: на газовій трубі виявили гранату.

стрілянина кримінальна справа поліція затримання Львівська область

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