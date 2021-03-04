Дипломатичний скандал: словацький прем'єр жартома пообіцяв Росії Закарпаття

Україна вимагає офіційних вибачень за такі "жарти"

Україна вимагає офіційних вибачень за такі "жарти"

Фото: з відкритих джерел

Між Україною та Словаччиною спалахнув дипломатичний скандал. Словацький прем'єр Ігор Матович "пожартував", що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу "Супутник V". Україна ж тепер чекає на офіційне вибачення через цей "жарт".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на коментар МЗС.

Зокрема, заяву про Закарпаття словацький прем'єр зробив напередодні в ефірі Radio Expres, коментуючи закупівлю в Росії вакцини від коронавірусу "Супутник V". На запитання, що він пообіцяв Москві в обмін на вакцину, Матович відповів: "українське Закарпаття".

Словацький прем'єр відразу ж пояснив, що це "жарт", але таке висловлювання все одно спровокувало скандал.

МЗС України через "жарт" Матовича викликало до себе словацького посла та висловило йому протест. Міністерство зажадало офіційних вибачень від словацького прем'єра через його заяву.

Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, у МОЗ хочуть до кінця року провакцинувати від коронавірусу 80% населення України.

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