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03 березня 2021, 10:58 6

У МОЗ хочуть до кінця року провакцинувати від коронавірусу 80% населення України

03 березня 2021, 10:58 6
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Поки в Україні за тиждень вакцинували від коронавірусу 6888 осіб
Поки в Україні за тиждень вакцинували від коронавірусу 6888 осіб
Фото: МОЗ
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В Україні вже почалась кампанія по вакцинації від коронавірусу. МОЗ планує вакцинувати 80% населення до кінця цього року.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на спільному брифінгу з головою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом та президентом Євроради Шарлем Мішелем, пише RegioNews.

Ляшко подякував міжнародним партнерам за підтримку України в боротьбі з COVID.

"Підтримка, яку ми маємо, вона надихає і до кінця цього року як мінімум 80% нашого населення ми охопимо щепленням", - повідомив він.

Зазначимо, поки в Україні за тиждень вакцинували від коронавірусу 6888 осіб. За минулу добу прищепили 1983 особи.

Раніше стало відомо, скільки українців вже записалися на вакцинацію від коронавірусу.

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