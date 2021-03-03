У МОЗ хочуть до кінця року провакцинувати від коронавірусу 80% населення України
Поки в Україні за тиждень вакцинували від коронавірусу 6888 осіб
Поки в Україні за тиждень вакцинували від коронавірусу 6888 осіб
В Україні вже почалась кампанія по вакцинації від коронавірусу. МОЗ планує вакцинувати 80% населення до кінця цього року.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на спільному брифінгу з головою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом та президентом Євроради Шарлем Мішелем, пише RegioNews.
Ляшко подякував міжнародним партнерам за підтримку України в боротьбі з COVID.
"Підтримка, яку ми маємо, вона надихає і до кінця цього року як мінімум 80% нашого населення ми охопимо щепленням", - повідомив він.
Зазначимо, поки в Україні за тиждень вакцинували від коронавірусу 6888 осіб. За минулу добу прищепили 1983 особи.
Раніше стало відомо, скільки українців вже записалися на вакцинацію від коронавірусу.
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