"Хворів з Єрмаком, а прививався один": соцмережі відреагували на вакцинацію Зеленського

Найбільше дописувачі кепкують з того, що для уколу в плече президент оголив груди

Найбільше дописувачі кепкують з того, що для уколу в плече президент оголив груди

Фото з соцмереж

Фото щеплення президента Зеленського від коронавірусу спричинило у соцмережах численні жарти і появу фотожаб, в яких висміюють подібну до Путіна схильність демонструвати голий торс.

Жарти про вакцинування Зеленського зібрав RegioNews.

Президент Зеленський отримав дозу вакцини AstraZeneca Covishield, попри те, що не так давно перехворів на коронавірус.

Тож у громадян виникло справедливе запитання: навіщо? І яким чином він вакцинувався "поза чергою" - адже не входить до жодної з категорій населення, яким вакцинація показана насамперед. Найдотепнішою виглядає версія, що він "записався через "Дію".

Дивуються користувачі соцмереж також, що хворіли президент з Єрмаком удвох, а вакцинувався Зеленський чомусь сам.

Чималий резонанс викликали і оголені груди президента. Окрім жартів про нудизм,ексгібіціонізм, зняту сорочку через "боязнь гамівної сорочки" і депіляцію, Зеленського порівнюють із президентом країни-агресора Путіним – той також полюбляє фотографуватися голим до пояса.

Обіграли у соцмережах і постійні протистояння двох українських президентів – п’ятого і шостого. Та ще й нагадали про нашумілу передвиборчу здачу аналізів.

А тему про "не вакцинування, а татуювання" "добили" ймовірним текстом ймовірної "наколки"

Уколи-аналізи-татуювання, вочевидь, наштовхнули користувачів соцмереж на аналогії з "Кримінальним чтивом", і не дарма - вийшло дуже смішно.

Ну і – як же ж без прессекретарки президента і її славно сумнозвісного "на жаль".

"На жаль… після вакцинації президент почувається добре. Але сорочку вдягати відмовився", - констатують у черговій фотожабі.

Як повідомлялося, вчора Президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу. Він став другим високопосадовцем в Україні, який вакцинувався від COVID-19.

Пізніше Зеленський пояснив, чому вакцинувався попри раніше перенесений COVID-19. Глава держави вакцинувався разом з військовими під час робочої поїздки до Луганської області.

Згодом в Офісі президента розповіли, як почувається Зеленський після вакцинації. Наступним вакцинується Єрмак.