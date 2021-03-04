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04 марта 2021, 08:41 112

Дипломатический скандал: словацкий премьер в шутку пообещал России Закарпатье

04 марта 2021, 08:41 112
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Украина потребовала официальных извинений за такие "шутки"
Украина потребовала официальных извинений за такие "шутки"
Фото: из открытых источников
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Между Украиной и Словакией вспыхнул дипломатический скандал. Словацкий премьер Игорь Матович "пошутил", что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "V Спутник". Украина же теперь ждет официальное извинение за эту "шутку".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий МИД.

В частности, заявление о Закарпатье словацкий премьер сделал накануне в эфире Radio Expres, комментируя закупку в России вакцины от коронавируса "V Спутник". На вопрос, что он пообещал Москве в обмен на вакцину, Матович ответил: "украинское Закарпатье".

Словацкий премьер сразу же пояснил, что это "шутка", но такое высказывание все равно спровоцировало скандал.

МИД Украины из-за "шутки" Матовича вызвало к себе словацкого посла и выразило ему протест. Министерство потребовало официальных извинений от словацкого премьера за его заявление.

Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, является категорически неприемлемым и таким, что негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений", - заявили в МИД.

Напомним, в Минздраве хотят до конца года провакцинировать от коронавируса 80% населения Украины.

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