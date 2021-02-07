"Попливли" свіжі могили: У Мукачево затопило кладовище
Потоп трапився через сильні дощі та снігопади
Потоп трапився через сильні дощі та снігопади
У місті Мукачево Закарпатської області через сильний дощ і сніг затопило сектор свіжих могил на кладовищі.
Про це повідомили у телеграм-каналі Вартові Експресо, пише RegioNews.
В одному з мікрорайонів Мукачева – Паланок – затопило кладовище. У воді опинилася саме та частина кладовища, де свіжі могили", – йдеться в повідомленні.
Спікерка ДСНС Закарпатської області Наталія Батир пояснила, що потоп стався через сильні дощі та снігопади.
Нагадаємо, 17 жовтня після сильного дощу в Києві затопило проїжджі частини десяти вулиць. На деяких ділянках рух транспорту був взагалі неможливий.
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