"Попливли" свіжі могили: У Мукачево затопило кладовище

Потоп трапився через сильні дощі та снігопади

Потоп трапився через сильні дощі та снігопади

Фото: скрін відео

У місті Мукачево Закарпатської області через сильний дощ і сніг затопило сектор свіжих могил на кладовищі.

Про це повідомили у телеграм-каналі Вартові Експресо, пише RegioNews.

В одному з мікрорайонів Мукачева – Паланок – затопило кладовище. У воді опинилася саме та частина кладовища, де свіжі могили", – йдеться в повідомленні.

Спікерка ДСНС Закарпатської області Наталія Батир пояснила, що потоп стався через сильні дощі та снігопади.

Нагадаємо, 17 жовтня після сильного дощу в Києві затопило проїжджі частини десяти вулиць. На деяких ділянках рух транспорту був взагалі неможливий.