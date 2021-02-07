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07 лютого 2021, 18:27 104

"Попливли" свіжі могили: У Мукачево затопило кладовище

07 лютого 2021, 18:27 104
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Потоп трапився через сильні дощі та снігопади
Потоп трапився через сильні дощі та снігопади
Фото: скрін відео
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У місті Мукачево Закарпатської області через сильний дощ і сніг затопило сектор свіжих могил на кладовищі.

Про це повідомили у телеграм-каналі Вартові Експресо, пише RegioNews.

В одному з мікрорайонів Мукачева – Паланок – затопило кладовище. У воді опинилася саме та частина кладовища, де свіжі могили", – йдеться в повідомленні.

Спікерка ДСНС Закарпатської області Наталія Батир пояснила, що потоп стався через сильні дощі та снігопади.

Нагадаємо, 17 жовтня після сильного дощу в Києві затопило проїжджі частини десяти вулиць. На деяких ділянках рух транспорту був взагалі неможливий.

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