Непогода: у Києві підтоплені вулиці, ускладнено рух транспорту

На деяких вулицях також зупинили рух трамваїв

На деяких вулицях також зупинили рух трамваїв

Фото: kyivpatrol

Після сильного дощу у Києві затоплено проїжджі частини десяти вулиць. На деяких ділянках рух транспорту взагалі неможливий.

Як передає RegioNews, про це повідомили у патрульній поліції столиці.

Вода зібралася на вулицях Осінній, Пріорській, Автозаводській, Уманській, Іскрівській та Пилипа Козицького. Через затоплення на вулицях Пріорській та Автозаводській патруль перенаправляв автомобілі на вулицю Вишгородську.

Також підтопило вулиці Новопирогівська, Сирецька, Кирилівська та Копіловська. На Кирилівській зупинили рух трамваїв.

У патрульній поліції повідомили, що станом на 13:20 рух на підтоплених вулицях відновили.

Раніше повідомлялось, що внаслідок сильної зливи і поривів вітру, які відбулися в Києві вдень 21 липня, впало дерево, яке роздавило припарковані поблизу машини.