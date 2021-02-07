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07 февраля 2021, 18:27 165

"Поплыли" свежие могилы: В Мукачево затопило кладбище

07 февраля 2021, 18:27 165
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Потоп случился из-за сильных дождей и снегопадов
Потоп случился из-за сильных дождей и снегопадов
Фото: скрин видео
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В городе Мукачево Закарпатской области из-за сильного дождя и снега затопило сектор свежих могил на кладбище.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Вартові Експресо, пишет RegioNews.

В одном из микрорайонов Мукачево – Паланок – затопило кладбище. В воде оказалась именно та часть кладбища, где свежие могилы", – говорится в сообщении.

Спикер ГСЧС Закарпатской области Наталья Батыр пояснила, что потоп произошел из-за сильных дождей и снегопадов.

Напомним, 17 октября после сильного дождя в Киеве затопило проезжие части десяти улиц. На некоторых участках движение транспорта был вообще невозможен.

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