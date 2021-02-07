"Поплыли" свежие могилы: В Мукачево затопило кладбище

Криворожский горсовет нового созыва полон старых кадров. В мэрском кресле - друг семьи экс-мэра Вилкула Павлов, его заместители - узнаваемые экс-«регионалы». В сессионном зале - большинство из партий ...

05 февраля 2021

Как Кирилл Тимошенко добьет рейтинг Зеленского "Большим строительством" в 2021 году

У проекта «Большое строительство» нет надежного бюджета, структурированного управления и четких целей, и оно не состоится как целостное инфраструктурное обновление страны. Но зато в этом проекте есть ...