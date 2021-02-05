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05 лютого 2021, 21:27 385

У Києві обмежать в'їзд великогабаритного транспорту через сніг та хуртовини

05 лютого 2021, 21:27 385
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Найближчими днями очікується значне погіршення погодних умов
Найближчими днями очікується значне погіршення погодних умов
Фото: із відкритих джерел
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У Києві в період із 8 по 9 лютого через сильні снігопади влада планує обмежити в’їзд у місто великогабаритного транспорту.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА, передає RegioNews.

За прогнозом синоптиків, 8 лютого у Києві очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 15-20 см), на дорогах ожеледиця. Також очікується значне зниження температури: вночі 13-16° морозу, вдень 7-10° морозу. У зв’язку з цим, на період ускладнення погодних умов, діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва", - повідомили в КМДА.

В міській адміністрації додали, що точний час початку дії обмеження на в’їзд вантажівок до столиці буде повідомлено окремо.

Чиновники вважають, що обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на дорогах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Водіїв великогабаритного транспорту просять заздалегідь врахувати цю інформацію та формувати маршрути в об'їзд столиці.

Також у КМДА звернулися до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду і не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, які будуть заважати розчищати дороги міста від снігу, планують евакуйовувати.

Нагадаємо, вранці 29 січня повідомлялося, що в Україні знеструмлені 358 населених пунктів у семи областях.

погода Київ транспорт сніг КМДА Обмеження

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