На Закарпатті намагалися нелегально вивезти за кордон запчастини до військових літаків
На Закарпатті СБУ попередила нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до військових літаків.
Про це пише RegioNews з посиланням на управління СБУ в Закарпатській області.
Оперативники встановили, що мешканець Чернівецької області намагався приховано переправити до однієї з європейських країн 7 годинників, які використовуються у військовій авіації як комплектуючі до літаків. Нелегальний вантаж ділок перевозив у власному мікроавтобусі.
Правоохоронці затримали транспортний засіб з товаром на пункті пропуску "Дяково" у Закарпатській області.
Слідчими органів державної безпеки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Тривають першочергові слідчі дії.
На Закарпатті #СБУ попередила нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до військових літаків Служба безпеки України...Опубліковано Управління Служби безпеки України в Закарпатській області Субота, 17 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, днями на Закарпатті Нацполіція затримала банду шахраїв-контрабандистів, які перевозили товар з ЄС .