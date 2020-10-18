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18 жовтня 2020, 12:17

На Закарпатті намагалися нелегально вивезти за кордон запчастини до військових літаків

18 жовтня 2020, 12:17
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"Товар" очікували в одній з країн Європи
"Товар" очікували в одній з країн Європи
Фото: СБУ
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На Закарпатті СБУ попередила нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до військових літаків.

Про це пише RegioNews з посиланням на управління СБУ в Закарпатській області.

Оперативники встановили, що мешканець Чернівецької області намагався приховано переправити до однієї з європейських країн 7 годинників, які використовуються у військовій авіації як комплектуючі до літаків. Нелегальний вантаж ділок перевозив у власному мікроавтобусі.

Правоохоронці затримали транспортний засіб з товаром на пункті пропуску "Дяково" у Закарпатській області.

Слідчими органів державної безпеки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії.

На Закарпатті #СБУ попередила нелегальне вивезення за кордон комплектуючих до військових літаків Служба безпеки України...

Опубліковано Управління Служби безпеки України в Закарпатській області Субота, 17 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, днями на Закарпатті Нацполіція затримала банду шахраїв-контрабандистів, які перевозили товар з ЄС .

СБУ Закарпаття кордон літак запчастини контрабанда
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