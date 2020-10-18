10:10  18 октября
В Украине количество заболевших коронавирусом доходит до 300 тысяч
10:58  18 октября
Из-за непогоды в Украине обесточены 43 населенных пункта
09:54  18 октября
На Донбассе с начала суток наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
18 октября 2020, 12:17 1

На Закарпатье пытались нелегально вывезти за границу запчасти к военным самолетам

18 октября 2020, 12:17 1
Читайте також українською мовою
"Товар" ожидали в одной из стран Европы
"Товар" ожидали в одной из стран Европы
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

На Закарпатье СБУ предупредила нелегальный вывоз за границу комплектующих к военным самолетам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на управление СБУ в Закарпатской области.

Оперативники установили, что житель Черновицкой области пытался скрыто переправить в одну из европейских стран семь часов, которые используются в военной авиации как комплектующие к самолетам. Нелегальный груз делец вез в собственном микроавтобусе.

Правоохранители задержали транспортное средство с товаром на пункте пропуска "Дьяково" в Закарпатской области.

Следователями органов государственной безопасности открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

На Закарпатье #СБУ предупредила нелегальный вывоз за границу комплектующих к военных самолетов Служба безопасности Украины...

Опубликовано Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Суббота, 17 октября 2020 г.

Напомним, на днях на Закарпатье Нацполиция задержала банду мошенников-контрабандистов, которые перевозили товар с ЕС .

СБУ Закарпатье граница самолет запчасти контрабанда
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Одесской области пограничники получили приговоры за вымогательства
17 октября 2020, 16:11
На Закарпатье устроили массовую прописку населения: одни "живут" на лесопилках, другие - в церкви
16 октября 2020, 18:37
На Волыни перекрыли канал незаконной миграции в ЕС
16 октября 2020, 14:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Петр Олещук
Все блоги »