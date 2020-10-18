На Закарпатье пытались нелегально вывезти за границу запчасти к военным самолетам

"Товар" ожидали в одной из стран Европы

"Товар" ожидали в одной из стран Европы

Фото: СБУ

На Закарпатье СБУ предупредила нелегальный вывоз за границу комплектующих к военным самолетам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на управление СБУ в Закарпатской области.

Оперативники установили, что житель Черновицкой области пытался скрыто переправить в одну из европейских стран семь часов, которые используются в военной авиации как комплектующие к самолетам. Нелегальный груз делец вез в собственном микроавтобусе.

Правоохранители задержали транспортное средство с товаром на пункте пропуска "Дьяково" в Закарпатской области.

Следователями органов государственной безопасности открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

На Закарпатье #СБУ предупредила нелегальный вывоз за границу комплектующих к военных самолетов Служба безопасности Украины... Опубликовано Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Суббота, 17 октября 2020 г.

Напомним, на днях на Закарпатье Нацполиция задержала банду мошенников-контрабандистов, которые перевозили товар с ЕС .