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17 жовтня 2020, 16:11 7

На Одещині прикордонники отримали вироки за вимагання хабарів

17 жовтня 2020, 16:11 7
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Фігурантів засудили до сплати штрафів та позбавили права обіймати посади у Держприкордонслужбі
Фігурантів засудили до сплати штрафів та позбавили права обіймати посади у Держприкордонслужбі
Фото: dpsu.gov.ua
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В Одеські області недоброчесні прикордонники, які намагалися скористатись службовим становищем, щоб отримати неправомірну вигоду, натомість отримали звинувачувальні вироки.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Так, повідомляється, що один із дільничних інспекторів прикордонної служби вимагав та отримав хабар у розмірі 350 доларів. За ці кошти хабарник планував посприяти незаконному переправленню особи та незаконному переміщенню тютюнових виробів з Молдови в Україну.

Зазначається, що суд визнав затриманого винним. Засудженому доведеться сплатити штраф у розмірі 20 400 грн, крім того його на 3 роки позбавили права обіймати посади, пов`язані з організацією та здійсненням прикордонного контролю.

Інший засуджений одержав від колишнього колеги 10 000 гривень неправомірної вигоди. За ці кошти вимагач мав подати у фінслужбу документи для нарахування звільненому військовослужбовцю заслужених виплат.

Офіцера-хабарника було затримано та засуджено. Вирок: штраф у розмірі 34 000 грн з позбавленням права обіймати посади у кадрових підрозділах Держприкордонслужби на один рік.

Раніше повідомлялось, що Офіс генерального прокурора заявив про затримання першого заступника міського голови одного з міст Луганської області при отриманні неправомірної вигоди.

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