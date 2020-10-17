На Одещині прикордонники отримали вироки за вимагання хабарів

Фігурантів засудили до сплати штрафів та позбавили права обіймати посади у Держприкордонслужбі

Фігурантів засудили до сплати штрафів та позбавили права обіймати посади у Держприкордонслужбі

Фото: dpsu.gov.ua

В Одеські області недоброчесні прикордонники, які намагалися скористатись службовим становищем, щоб отримати неправомірну вигоду, натомість отримали звинувачувальні вироки.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Так, повідомляється, що один із дільничних інспекторів прикордонної служби вимагав та отримав хабар у розмірі 350 доларів. За ці кошти хабарник планував посприяти незаконному переправленню особи та незаконному переміщенню тютюнових виробів з Молдови в Україну.

Зазначається, що суд визнав затриманого винним. Засудженому доведеться сплатити штраф у розмірі 20 400 грн, крім того його на 3 роки позбавили права обіймати посади, пов`язані з організацією та здійсненням прикордонного контролю.

Інший засуджений одержав від колишнього колеги 10 000 гривень неправомірної вигоди. За ці кошти вимагач мав подати у фінслужбу документи для нарахування звільненому військовослужбовцю заслужених виплат.

Офіцера-хабарника було затримано та засуджено. Вирок: штраф у розмірі 34 000 грн з позбавленням права обіймати посади у кадрових підрозділах Держприкордонслужби на один рік.

Раніше повідомлялось, що Офіс генерального прокурора заявив про затримання першого заступника міського голови одного з міст Луганської області при отриманні неправомірної вигоди.