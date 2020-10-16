На Закарпатті влаштували масову прописку населення: одні "мешкають" у лісопильнях, інші - в церкві

Це робиться, щоб викривити результати виборів

Це робиться, щоб викривити результати виборів

Фото: flickr

На Закарпатті у гірських селах під вибори прописують нових мешканців — згідно з пропискою, мешкають ці жителі на лісопильнях та навіть в церкві.

Про такі виявлені факти повідомив у Facebook голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, інформує RegioNews.

"Хотів би звернути увагу на виборчий процес на Міжгірщині та злочинні схеми, які впроваджуються на місцях. Пилипецька ОТГ. За останні тижні на кожній із дільниць з'явилося по 20-30 нових мешканців сіл. Причому поприписували їх хаотично - частину на лісопилці, когось у церкві...” - зазначив Петров.

Він зауважив, для чого це робиться: 200-300 додаткових голосів - це суттєве викривлення результатів виборів.

"Прошу правоохоронців вважати цей пост офіційним моїм зверненням як кандидата в обласну раду від партії "Слуга народу" про порушення виборчого законодавства в Пилипецькій ОТГ", - наголосив голова ОДА.

Разом із дописом Петров опублікував списки нових жителів Пилипецької ОТГ на одній із дільниць.

В рамках передвиборчого марафону перебуваю на Міжгірщині. Трохи пізніше розповім про гострі, часто на підвищених тонах,... Опубліковано Олексій Петров - голова Закарпатської ОДА Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова.