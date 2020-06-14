В Ужгороде торговали справками о тестировании на COVID-19

Цена одной справки – полторы тысячи гривен

Цена одной справки – полторы тысячи гривен

Злоумышленник продавал справки о прохождении тестов на коронавирус в одном из медцентров Ужгорода

О махинациях в Facebook проинформировал медицинский центр, от имени которого делали фейковые документы, пишет RegioNews.

Свои "услуги" мошенник предлагал открыто в соцсетях.

Чтобы получить справку, достаточно было перечислить мошеннику нужную сумму, пишут в центре. При этом кровь на анализ у "клиентов" злоумышленника не брали.

Медицинский центр уже подал заявление в городской отдел полиции относительно действий злоумышленника.

Внимание, мошенники Не для кого не секрет, что во время карантина мошенники активизировали свою деятельность. Вот этот человек... Опубликовано Prevention медицинский центр Субота 13 июня 2020 г.

Напомним, в селе Липча Закарпатской области, где произошла вспышка коронавируса, люди массово отказались проходить тестирование.