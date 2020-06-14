09:46  14 червня
В Україні за добу виявлено понад 600 нових хворих коронавірусом
15:54  14 червня
"Слуги народу" визначили керівників осередків у Києві, Черкасах та на Закарпатті
11:01  14 червня
Аеропорт "Бориспіль" планує скоротити 700 працівників
UA | RU
UA | RU
14 червня 2020, 11:18 15

Учасникам пробного ЗНО повернуть витрачені кошти

14 червня 2020, 11:18 15
Читайте также на русском языке
Пробне ЗНО проведуть в онлайн-форматі
Пробне ЗНО проведуть в онлайн-форматі
Фото VIPDesignUSA/Depositphotos
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський доручив безкоштовно провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання у формі онлайн тестування, а сплачені раніше за його проходження кошти повернути учасникам.

Про це пише RegioNews з посиланням на УП.

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, президент дав доручення провести онлайн тестування безкоштовно.

Загалом на проходження пробного ЗНО зареєструвалися понад 362 тисячі учасників. Сплачені кошти за його проходження у розмірі майже 53 млн гривень будуть компенсовані у повному обсязі", - розповів міністр.

Про механізм повернення коштів, сплачених за пробне ЗНО, міністр пообіцяв додатково поінформувати у понеділок, 15 червня.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО у стандартному форматі, яке планувалося на 15 і 17 червня.

гроші ЗНО тести пробне ЗНО онлайн
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Офіс генпрокурора перевіряє причетність співробітника до хабаря на $6 млн
13 червня 2020, 18:51
Скасування ЗНО: з ОРДЛО прибувають студенти, які не знали про це
13 червня 2020, 15:47
Кабмін скасував пробне ЗНО, є ризик повної відміни оцінювання - омбудсмен
13 червня 2020, 13:23
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Всі блоги »