Учасникам пробного ЗНО повернуть витрачені кошти

Пробне ЗНО проведуть в онлайн-форматі

Пробне ЗНО проведуть в онлайн-форматі

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Президент Володимир Зеленський доручив безкоштовно провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання у формі онлайн тестування, а сплачені раніше за його проходження кошти повернути учасникам.

Про це пише RegioNews з посиланням на УП.

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, президент дав доручення провести онлайн тестування безкоштовно.

Загалом на проходження пробного ЗНО зареєструвалися понад 362 тисячі учасників. Сплачені кошти за його проходження у розмірі майже 53 млн гривень будуть компенсовані у повному обсязі", - розповів міністр.

Про механізм повернення коштів, сплачених за пробне ЗНО, міністр пообіцяв додатково поінформувати у понеділок, 15 червня.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО у стандартному форматі, яке планувалося на 15 і 17 червня.