Обвал будинку в Одесі: названі причини краху

За попередніми висновками фахівців, причина обвалення комплексна

За попередніми висновками фахівців, причина обвалення комплексна

Фото: Думская

Обвал будинку в Одесі на вулиці Ясній міг відбутися з багатьох причин. На думку фахівців свою роль зіграв і витік води, який стався в порожній квартирі, і порушення, допущені при ремонті житлових приміщень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думська.

Як повідомили в мерії, попередньо причиною могла бути самовільна реконструкція в квартирі на 4-му поверсі. На дерев'яних перекриттях залита бетонна плита. Таке в старовинних будівлях робити не можна. Буде проведена експертиза, яка визначить причину обвалення.

Ще в лютому жителі скаржилися в мерію, що в них з'явилися тріщини на першому поверсі. Також вони не раз повідомляли комунальникам про витік води.

Заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських підтвердила, що причиною обвалу могла бути самовільна реконструкція в квартирі на четвертому поверсі.

Попередньо причиною могла бути самовільна реконструкція в квартирі на четвертому поверсі. Там залита бетонна плита. Буде замовлена експертиза, яка визначить причину обвалення", - повідомила вона.

Ще однією причиною обвалення могло стати перепланування в тій самій квартирі на четвертому поверсі. Вона була виставлена на продаж, і на фото, розміщеному на сайті оголошень, видно, що власник прибрав міжкімнатні перегородки.

Разом з тим, свою роль зіграв ще і витік води, що відбувся в порожній квартирі. За словами архітекторів, сам будинок є досить міцним.

Крім того, в результаті обвалення житлового будинку, постраждав чоловік. Він отримав поранення ноги під час падіння.

Відомо, що 11 людей поки відселені в табір "Одесміськелектротранс" "Мрія", інші будуть жити у родичів, друзів і знайомих.

Рятувальники почали розбір завалів після оцінки стану конструкцій. У поліції тим часом вирішується питання про порушення справи за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що обвал стався вночі в 3:09. Сама будівля 1912 року побудови на 10 квартир. Частково пошкоджено 4 квартири (1,2, 3 і 4 поверхи, проживало 10 осіб). В результаті обвалення пошкоджена газова труба.