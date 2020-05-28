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28 травня 2020, 10:41 5

Кабмін опублікував перспективний план Закарпатської області

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28 травня 2020, 10:41 5
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Частина громад опинилася не там, де хотіла
Фото: з відкритих джерел
Частина громад опинилася не там, де хотіла

На офіційному порталі Кабінету міністрів України опубліковано розпорядження Уряду щодо затвердження перспективного плану формування територій громад Закарпатської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Уряду.

Перспективний план був проголосований 13 травня, але так і не був тоді опублікований. Документ з'явився лише вчора. Це пов'язано, скоріш за все, з тим, що вже після його затвердження Кабінетом міністрів до нього ще вносилися правки у ручному режимі.

Як видно з карти, місто Ужгород формуватиме ОТГ без сусідніх населених пунктів.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що не були враховані побажання ракошинської громади, які були проти ОТГ із центром у Великих Лучках. Жнятинці бажали приєднатися до Мукачівської ОТГ.

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Кабмін план Закарпаття область ОТГ
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