Кабмін опублікував перспективний план Закарпатської області

Частина громад опинилася не там, де хотіла

Фото: з відкритих джерел

Частина громад опинилася не там, де хотіла

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Уряду.

Перспективний план був проголосований 13 травня, але так і не був тоді опублікований. Документ з'явився лише вчора. Це пов'язано, скоріш за все, з тим, що вже після його затвердження Кабінетом міністрів до нього ще вносилися правки у ручному режимі.

Як видно з карти, місто Ужгород формуватиме ОТГ без сусідніх населених пунктів.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що не були враховані побажання ракошинської громади, які були проти ОТГ із центром у Великих Лучках. Жнятинці бажали приєднатися до Мукачівської ОТГ.

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