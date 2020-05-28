Кабмін опублікував перспективний план Закарпатської області
На офіційному порталі Кабінету міністрів України опубліковано розпорядження Уряду щодо затвердження перспективного плану формування територій громад Закарпатської області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Уряду.
Перспективний план був проголосований 13 травня, але так і не був тоді опублікований. Документ з'явився лише вчора. Це пов'язано, скоріш за все, з тим, що вже після його затвердження Кабінетом міністрів до нього ще вносилися правки у ручному режимі.
Як видно з карти, місто Ужгород формуватиме ОТГ без сусідніх населених пунктів.
Також місцеві ЗМІ повідомляють, що не були враховані побажання ракошинської громади, які були проти ОТГ із центром у Великих Лучках. Жнятинці бажали приєднатися до Мукачівської ОТГ.
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