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28 мая 2020, 10:41 6

Кабмин опубликовал перспективный план Закарпатской области

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28 мая 2020, 10:41 6
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Часть общин оказалась не там, где хотела
Фото: из открытых источников
Часть общин оказалась не там, где хотела

На официальном портале Кабинета министров Украины опубликовано распоряжение правительства об утверждении перспективного плана формирования территорий общин Закарпатской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт правительства.

Перспективный план был проголосован 13 мая, но так и не был тогда опубликован. Документ споявился только вчера. Это связано, скорее всего, с тем, что уже после его утверждения Кабинетом министров до него еще вносил правки в ручном режиме.

Как видно из карты, город Ужгород будет формировать ОТГ без соседних населенных пунктов.

Местные СМИ сообщают, что не были учтены пожелания ракошинской общины, которые были против ОТГ с центром в Больших Лучках. Жнятинцы желали присоединиться к Мукачевской ОТГ.

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Кабмин план Закарпатье область ОТГ
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