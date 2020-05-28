Кабмин опубликовал перспективный план Закарпатской области

Часть общин оказалась не там, где хотела

Фото: из открытых источников

Часть общин оказалась не там, где хотела

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт правительства.

Перспективный план был проголосован 13 мая, но так и не был тогда опубликован. Документ споявился только вчера. Это связано, скорее всего, с тем, что уже после его утверждения Кабинетом министров до него еще вносил правки в ручном режиме.

Как видно из карты, город Ужгород будет формировать ОТГ без соседних населенных пунктов.

Местные СМИ сообщают, что не были учтены пожелания ракошинской общины, которые были против ОТГ с центром в Больших Лучках. Жнятинцы желали присоединиться к Мукачевской ОТГ.

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