Шмигаль розповів, коли в Україні відкриють метро і дитячі садки
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, незважаючи на продовження карантину, країна переходить до формату адаптивного карантину, що дозволить відновити роботу дитячих садків і відкрити метрополітен.
Як повідомляє RegioNews, про це Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю ICTV.
З 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідситуація. Тут вже будемо працювати спільно з місцевою владою", - сказав він.
Крім цього, вже з 22 числа буде прийнятий ряд пом'якшень щодо карантину.
"Тобто ми дозволимо рух міського та приміського транспорту. Ми дозволимо проведення спортивних змагань. Також буде пом'якшена можливість проведення служб у храмах. Тобто ми відкриємо можливість проведення служби з розрахунку: 1 людина на 10 квадтратних метрів", - заявив Шмигаль.
Шмигаль очікує, що авіасполучення, міжнародне в тому числі, відновиться ймовірно в червні.
Прем'єр нагадав, що найближча дата, коли європейські країни оголосили про можливість відкриття авіасполучення, це не раніше 15 червня.
Нагадаємо, на нараді з членами Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту на черговому етапі ослаблення карантину.
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