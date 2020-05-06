На Закарпатті COVID-19 захворіли 144 медики

Четверта частина усіх інфікованих в області - медичні працівники

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Четверта частина усіх інфікованих в області - медичні працівники

У Закарпатській області за добу коронавірус виявили у 26 осіб, зафіксовано один летальний випадок. В області інфіковані 572 особи, 13 людей померли.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

На Закарпатті станом на 9 годину 6 травня проведено 3387 досліджень COVID-19 методом ПЛР.. Коронавірус лабораторно підтверджено у 572 осіб. Серед них 144 медики та 23 дитини.

73 закарпатців одужали. 13 людей із підтвердженим діагнозом померли.

На своєму телеграм-каналі журналіст Віталія Глаголи повідомив про смерть 53-річного чоловіка у Центрі легеневих хвороб в Ужгороді. Це 13-тий пацієнт, який помер із діагностованим COVID-19. Чоловік мав супутні хвороби, які загострились на фоні коронавірусної інфекції. Поступив до лікарні 26 квітня, а учора, 5 травня, помер. Останні дні був у важкому стані.

Нагадаємо, 4 травня одинадцятий пацієнт помер від СOVID-19 на Закарпатті. В області повідомляли про 531 випадок інфікування коронавірусом.

В Україні вже понад 13 тисяч хворих на коронавірус, 327 летальних випадків. Медики зафіксували збільшення приросту нових діагнозів і підозр.