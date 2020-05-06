На Закарпатье COVID-19 заболели 144 медики
В Закарпатской области за сутки коронавирус обнаружили у 26 человек, зафиксирован один летальный случай. В области инфицированы 572 человека, 13 человек умерли.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.
На Закарпатье по состоянию на 9 часов 6 мая проведено 3387 исследований COVID-19 методом ПЦР.. Коронавирус лабораторно подтвержден у 572 человек. Среди них 144 медики и 23 ребенка.
73 закарпатцев выздоровели. 13 человек с подтвержденным диагнозом умерли.
На своем телеграмм-канале журналист Виталия Глаголы сообщил о смерти 53-летнего мужчины в Центре легочных болезней в Ужгороде. Это 13-тый пациент, который умер с диагностированным COVID-19. Мужчина имел сопутствующие болезни, которые обострились на фоне коронавирусной инфекции. Поступил в больницу 26 апреля, а вчера, 5 мая, умер. Последние дни был в тяжелом состоянии.
Напомним, 4 мая одиннадцатый пациент умер от СOVID-19 на Закарпатье. В области сообщали о 531 случае инфицирования коронавирусом.
В Украине уже более 13 тысяч больных коронавирусом, 327 летальных случаев. Медики зафиксировали увеличение прироста новых диагнозов и подозрений.
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