На Закарпатье COVID-19 заболели 144 медики

Четвертая часть всех инфицированных в области - медицинские работники

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Четвертая часть всех инфицированных в области - медицинские работники

В Закарпатской области за сутки коронавирус обнаружили у 26 человек, зафиксирован один летальный случай. В области инфицированы 572 человека, 13 человек умерли.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

На Закарпатье по состоянию на 9 часов 6 мая проведено 3387 исследований COVID-19 методом ПЦР.. Коронавирус лабораторно подтвержден у 572 человек. Среди них 144 медики и 23 ребенка.

73 закарпатцев выздоровели. 13 человек с подтвержденным диагнозом умерли.

На своем телеграмм-канале журналист Виталия Глаголы сообщил о смерти 53-летнего мужчины в Центре легочных болезней в Ужгороде. Это 13-тый пациент, который умер с диагностированным COVID-19. Мужчина имел сопутствующие болезни, которые обострились на фоне коронавирусной инфекции. Поступил в больницу 26 апреля, а вчера, 5 мая, умер. Последние дни был в тяжелом состоянии.

Напомним, 4 мая одиннадцатый пациент умер от СOVID-19 на Закарпатье. В области сообщали о 531 случае инфицирования коронавирусом.

В Украине уже более 13 тысяч больных коронавирусом, 327 летальных случаев. Медики зафиксировали увеличение прироста новых диагнозов и подозрений.