В Івано-Франківській області 59 смертей від COVID-19

За добу зафіксовано два нових летальних випадки

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За добу зафіксовано два нових летальних випадки

В Івано-Франківській області 59 пацієнтів померли, коронавірус виявлено у 1037 осіб.

Про це RegioNews інформує із посиланням на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Учора повідомлялося про 1015 інфікованих та 57 летальних випадків, за добу зафіксовано 22 випадки захворювання коронавірусом та дві смерті.

В області найбільша кількість хворих та летальних випадків від COVID-19 в Івано-Франківську. Високі показники захворюваності у Калуському, Надвірнянському, Тисменицькому, Рожнятівському, Галицькому, Тлумацькому, Коломийському, Долинському районах.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні повідомив, що в місті 287 випадків інфікування, 21 людина померла. Очікують на результати щодо ще однієї померлої особи. У міських закладах охорони здоров'я кількість пацієнтів зменшилася.

Нагадаємо, в Україні вже понад 13 тисяч хворих на коронавірус, 327 летальних випадків. Медики зафіксували збільшення приросту нових діагнозів і підозр.