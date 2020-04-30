Мер Одеси розповів, як закрив ринки під тиском президента Зеленського
Одеська міська рада попросила голову ОДА Максима Куцого пом'якшити карантин, а мер Труханов розповів про свою розмову з Зеленським. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Pr.net.
За словами мера, коли в Одесі залишилися відкритими ринки, йому вранці зателефонував особисто Зеленський і запитав, коли їх закриють. У той же час, Труханов заявив, що він був категорично проти закриття ринків, але виконав приписи під тиском президента України та інших керівників країни.
"Мені минулого тижня подзвонив президент і запитав, чому в Одесі працюють ринки. Я висловив свою позицію і сказав, що не розумію, чому ринок гірше супермаркету. Ми комісією виходили на ринки і бачили, що ситуація там значно краще, ніж у багатьох супермаркетах. Потім дзвонили інші державні керівники. І все це було з такою підґрунтям, що працюють ті ринки, якими я володію. Так вони думали. І ось кілька днів тому Володимир Зеленський заявив, що закривати ринки – це дурість. Я не знаю, що там у них сталося, але щось точно сталося!" — розповів міський голова.
Крім того, одеський міськрада звернулася до голови облдержадміністрації Максиму Куцому з проханням пом'якшити карантинні заходи, зокрема відкрити продовольчі ринки, багато з яких, втім, працюють у "режимі супермаркету".
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