На Закарпатті перший випадок захворювання на COVID-19 перевірять у Києві
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.
У відділення обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізовано пацієнтку, що має позитивний результат ПЛР. Тест зроблений у Мукачівській районній лікарні. Крім того, пацієнтка мала контакт з особою, яка повернулась з країн із підтвердженими випадками COVID-19.
У хворої відібрали біологічний матеріал для повторного вірусологічного дослідження та відправили у референтну лабораторію Києва.
Стан хворої стабільний.
23 березня у заклади охорони здоров’я області звернулись за екстреною медичною допомогою 379 осіб, з них з явищами гострої респіраторної інфекції – 38.
Спеціалізовану медичну допомогу надають 29 госпіталізованим хворим із явищами ГРІ. 8 осіб мають негативний результат вірусологічного дослідження.
Нагадаємо, Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. В п'ятницю, 20 березня, Кабмін зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення питань, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.
23 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
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