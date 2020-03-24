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24 березня 2020, 11:44

На Закарпатті перший випадок захворювання на COVID-19 перевірять у Києві

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24 березня 2020, 11:44
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У Мукачівській районній лікарні у жінки виявили коронавірус
Фото ілюстративне
У Мукачівській районній лікарні у жінки виявили коронавірус

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську облдержадміністрацію.

У відділення обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізовано пацієнтку, що має позитивний результат ПЛР. Тест зроблений у Мукачівській районній лікарні. Крім того, пацієнтка мала контакт з особою, яка повернулась з країн із підтвердженими випадками COVID-19.

У хворої відібрали біологічний матеріал для повторного вірусологічного дослідження та відправили у референтну лабораторію Києва.

Стан хворої стабільний.

23 березня у заклади охорони здоров’я області звернулись за екстреною медичною допомогою 379 осіб, з них з явищами гострої респіраторної інфекції – 38.

Спеціалізовану медичну допомогу надають 29 госпіталізованим хворим із явищами ГРІ. 8 осіб мають негативний результат вірусологічного дослідження.

Нагадаємо, Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. В п'ятницю, 20 березня, Кабмін зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення питань, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.

23 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

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