На Закарпатье первый случай заболевания COVID-19 проверят в Киеве

В Мукачевской районной больнице у женщины обнаружили коронавирус

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В Мукачевской районной больнице у женщины обнаружили коронавирус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

В отделение областной клинической инфекционной больницы госпитализировали пациентку, что имеет положительный результат ПЦР. Тест сделали в Мукачевской районной больнице. Кроме того, пациентка имела контакт с человеком, который вернулся из страны с подтвержденными случаями COVID-19.

У больного отобрали биологический материал для повторного вирусологического исследования и отправили в референтную лабораторию Киева.

Состояние больной стабильное.

23 марта в учреждения здравоохранения области обратились за экстренной медицинской помощью 379 человек, из них с явлениями острой респираторной инфекции 38.

Специализированную медицинскую помощь оказывают 29 госпитализированным больным. 8 человек имеют отрицательный результат вирусологического исследования.

Напомним, Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. В пятницу, 20 марта, Кабмин собрался на техническое внеочередное заседание для обсуждения вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.

23 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.