На Закарпатті горів цех з виготовлення меблів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
23 березня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території цеху з виготовлення меблів, розташованого в с. Чорнотисово Виноградівского району. Загорання у підсобному приміщенні помітив охоронець під час планового обходу.
Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що всередині підсобного приміщення зберігалося багато дерев’яних каркасів для виготовлення меблів, шкіри та поролону. Рятувальники локалізували загорання, захистивши від знищення розташований впритул цех.
Полум’я знищило дах підсобного приміщення на площі 120 кв. м, а також вікна, двері та матеріали для виготовлення меблів.
Правоохоронні органи працюють над встановленням причини виникнення пожежі.
Нагадаємо, на Прикарпатті горіло 1000 кв м заводу органічного синтезу "Барва".
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