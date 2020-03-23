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23 березня 2020, 10:26 3

Одеські рятувальники гасили масштабну пожежу в Затоці

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23 березня 2020, 10:26 3
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У курортному селищі Затока горіла база відпочинку, вогонь охопив 1000 квадратних метрів
Фото: Думская
У курортному селищі Затока горіла база відпочинку, вогонь охопив 1000 квадратних метрів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Масштабна пожежа спалахнула на базі в районі станції "Сонячна".

На місці працювали 28 пожежників. Коли приїхали рятувальники, вогнем були охоплені перший, другий, четвертий поверхи і мансарда.

Рятувальники винесли з будівлі вибухонебезпечні предмети — газові балони і каністри з пальним.

Майже через три години після початку гасіння пожежу було ліквідовано на площі 1000 кв. м. Постраждалих немає. Причина пожежі поки невідомі.


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