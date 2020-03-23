На Закарпатье горел цех по изготовлению мебели

В селе Чорнотисово Виноградовского района произошло возгорание в подсобном помещении цеха, огнем уничтожена крыша, окна, материалы для изготовления мебели

Фото: ГСЧС

В селе Чорнотисово Виноградовского района произошло возгорание в подсобном помещении цеха, огнем уничтожена крыша, окна, материалы для изготовления мебели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

23 марта к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории цеха по изготовлению мебели, расположенного в с. Чорнотисово Виноградовского района. Возгорание в подсобном помещении заметил охранник во время планового обхода.

Тушение пожара осложнилось тем, что внутри подсобного помещения хранилось много деревянных каркасов для изготовления мебели, кожи и поролона. Спасатели локализовали возгорание, защитив от уничтожения расположенный вплотную цех.

Пламя уничтожило крышу подсобного помещения на площади 120 кв. м, а также окна, двери и материалы для изготовления мебели.

Правоохранительные органы работают над установлением причины возникновения пожара.