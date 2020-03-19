У Черкасах людей, які хворіють, намагаються запроторити до поліції

У Черкасах та області здорові люди викликають до сусідів поліцію, якщо ті кашляють у своїх квартирах чи чхають на сходових майданчиках

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У Черкасах та області здорові люди викликають до сусідів поліцію, якщо ті кашляють у своїх квартирах чи чхають на сходових майданчиках

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Рідний край”. Начальник Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко поскаржився, що правоохоронців почали часто турбувати викликами, які не входять до їх компетенції. Налякані епідемією коронавірусу, містяни викликають поліцейських, коли чують, як через стінку чхають та кашляють сусіди. "Люди чують, як сусіди кашляють і викликають поліцію. Але це має бути не так. Якщо медики встановлюють факт, тоді ми супроводжуємо їх до закладу. Адже ми не повинні кудись тягнути громадян і десь їх там поміщати. А так ми приїжджаємо і потім викликаємо лікарів. Ми можемо складати адміністративні протоколи, якщо лікарі встановлять факт захворювання, а особа буде відмовлятися їхати в лікарню”, - сказав Куратченко. Як інформували RegioNews раніше, у Черкасах місцева влада буде регулювати кількість громадського транспорту через епідемію коронавірусу.

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