15:04  19 березня
Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
18:32  19 березня
У вихідні в аптеках мають з'явитися медичні маски - Віктор Ляшко
15:25  19 березня
Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 17:10 13

У Черкасах людей, які хворіють, намагаються запроторити до поліції

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 17:10 13
Читайте также на русском языке
У Черкасах та області здорові люди викликають до сусідів поліцію, якщо ті кашляють у своїх квартирах чи чхають на сходових майданчиках
Фото з Facebook-сторінки
У Черкасах та області здорові люди викликають до сусідів поліцію, якщо ті кашляють у своїх квартирах чи чхають на сходових майданчиках

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Рідний край”.

Начальник Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко поскаржився, що правоохоронців почали часто турбувати викликами, які не входять до їх компетенції. Налякані епідемією коронавірусу, містяни викликають поліцейських, коли чують, як через стінку чхають та кашляють сусіди.

"Люди чують, як сусіди кашляють і викликають поліцію. Але це має бути не так. Якщо медики встановлюють факт, тоді ми супроводжуємо їх до закладу. Адже ми не повинні кудись тягнути громадян і десь їх там поміщати. А так ми приїжджаємо і потім викликаємо лікарів. Ми можемо складати адміністративні протоколи, якщо лікарі встановлять факт захворювання, а особа буде відмовлятися їхати в лікарню”, - сказав Куратченко.

Як інформували RegioNews раніше, у Черкасах місцева влада буде регулювати кількість громадського транспорту через епідемію коронавірусу.


коронавірус полиция Черкассы
В Києві ще один випадок зараження коронавірусом - МОЗ
19 березня 2020, 16:55
Чоловіки з підозрою на коронавірус намагаються втекти з волинської лікарні
19 березня 2020, 14:48
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Всі блоги »
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »