На Закарпатті блокували контрабанду 8 кг металевої ртуті
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.
У Закарпатській області СБУ попередила контрабанду до Євросоюзу металевої ртуті. Громадянин однієї з європейських країн планував незаконно переправити через державний кордон вісім кілограмів цієї високотоксичної речовини.
Транспортний засіб затримали у пункті пропуску "Ужгород". Ємності із ртуттю зловмисник приховав у пакунках із борошном.
Наразі перевізника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, іноземцю оголошено про підозру в контрабанді.
Тривають слідчі дії. Встановлюються вартість вилученої ртуті, джерела походження токсичної речовини, а також продавці і замовники "товару".
Нагадаємо, на Закарпатті вилучили цигарки на понад 200 тисяч гривень . 250 пачок контрабандних цигарок конфіскували на ПП "Тиса".
50 тисяч респіраторних масок вилучили у Волинській області. У пункті пропуску "Ягодин" вилучили заборонені для експорту медичні засоби.
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