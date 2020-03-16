На Закарпатті блокували контрабанду 8 кг металевої ртуті

Ртуть знайшли в пакунках із борошном

Фото: СБУ

Ртуть знайшли в пакунках із борошном

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

У Закарпатській області СБУ попередила контрабанду до Євросоюзу металевої ртуті. Громадянин однієї з європейських країн планував незаконно переправити через державний кордон вісім кілограмів цієї високотоксичної речовини.

Транспортний засіб затримали у пункті пропуску "Ужгород". Ємності із ртуттю зловмисник приховав у пакунках із борошном.

Наразі перевізника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, іноземцю оголошено про підозру в контрабанді.

Тривають слідчі дії. Встановлюються вартість вилученої ртуті, джерела походження токсичної речовини, а також продавці і замовники "товару".

Нагадаємо, на Закарпатті вилучили цигарки на понад 200 тисяч гривень . 250 пачок контрабандних цигарок конфіскували на ПП "Тиса".

50 тисяч респіраторних масок вилучили у Волинській області. У пункті пропуску "Ягодин" вилучили заборонені для експорту медичні засоби.

.